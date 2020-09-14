Karacabey’de korkutan yangınlar
BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE FARKLI ADRESLERDE ÇIKAN YANGINLAR PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde farklı adreslerde çıkan yangınlar paniğe sebep olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlk olarak akşam 20.30 sıralarından Karacabey’in Saadet Mahallesi’nde bir metruk binada çıkan yangın ihbarı üzerinde itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Metruk olan binada çıkan yangının sebebi araştırılıyor.
İkinci yangın ise aynı gün saat 22.00 sıralarında Runguçpaşa Mahallesi 14 sokakta Feridun Şeker’e ait iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çabaları neticesinde alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası işyerinde büyük hasar oluştu. Her iki yangında da can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı olurken, polis yangınların çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlattı.
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