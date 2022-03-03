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Karacabey’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 10’uncusu düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını halka açtı.

Genel 03.03.2022, 17:07
Karacabey’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 10’uncusu düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını halka açtı.

Fuar, hafta sonuna dek gece saat 22.00’ye kadar gezilebilecek. Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde 12 bin metrekare kapalı alana kurulan Karacabey Tarım Fuarı’na katılan 200’den fazla marka ürünlerini teşhir etti. Açılışa Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey’in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade etti. Aygül, “Karacabey Türkiye’nin çok önemli bir tarım merkezi. Bursa’mızın da gözbebeği olan bir ilçemiz. O yüzden bu tarım fuarın burada olması son derece önemli. Karacabey ilçemiz üretmiş olduğu tarımsal hasıla ve tarımsal üretim değeri olarak Türkiye’de marka olan bir ilçemiz. TUİK verilerine göre de oldukça yüksek miktarda hayvancılık yapan ve tarımsal üretim yapan ilçemiz. Türkiye’nin salçalık domates üretiminin yüzde 40’ını Karacabey tek başına sağlıyor. Karacabey, ekonomik olarak oldukça önemli bir yere sahip. Türkiye’deki süt fabrikaları ve tohum firmalarının büyük bir kısmı burada yer almakta. Pandemiyle birlikte gıda fiyatlarının artması ve tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Karacabey’in Türkiye’de sahip olduğu önem bir kat daha artarak karşımıza çıkıyor. Fuarlar, yeni modern teknolojinin tarımla buluşması açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte ziraî faaliyetlerdi. Çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile ’Güney Marmara’nın yıldızı’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Karacabey için tarım olmazsa olmazdır. Biz bu kapsamda, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey’imizde uluslararası gıda firmalarımız var. Tarım alanında Türkiye’deki üretimin yüzde 40’ına tekabül eden salçalık domates üretimimiz var. Salçalık domateste lider konumdayız. Tohumculukta odak olma konusunda çalışmalar devam ediyor. Yine Karacabey’de çok ciddi bir hayvanî üretimimiz var. Hayvancılıkta Bursa’da AB standartlarında yer alan 28 tesisin 14’ü Karacabey’de faaliyet gösteriyor. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak ifade edilebilecek bir şehirde yaşıyoruz. Üreten ve mücadele eden bütün çiftçilerimizi ve üreticilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonun çiftçilerimiz ve üreticilerimiz açısından bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Programda son olarak konuşan Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise, " Toprağın içinde büyümüş çiftçi bir ailenin çocuğu olarak böyle bir fuarda bulunmaktan fevkalade memnun oldum. Tarımda üretim tarz ve çeşitliliğinin artırılması, tekniğin ve teknolojinin kullanılması ile verim ve kalitenin artırılması çok önemli. İşte bunun içinde bu tarz fuarlar, tarımdaki tarım üreticileri ile teknolojinin buluşması adına çok önemli. Bu fuarı düzenleyen Karacabey Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca’nın dua etmesinin sonrasında ilçe protokolü tarafından "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol mensupları daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi. Ziyaretçilerine kapılarını açan gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarın hafta sonuna dek gece saat 22.00’ye kadar gezilebileceği kaydedildi.

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