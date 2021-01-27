Karacabey zeytincilikte de iddialı

Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını tek başına karşılayan ve geniş coğrafyasında, yılın 12 ayı ürün veren verimli topraklara sahip Karacabey, zeytincilikte de söz sahibi olmayı hedefliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘üretim merkezi’ Karacabey’de hâl-i hazırda toplam 22 bin 450 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığına dikkat çekerken, belediye olarak tıpkı salçalık domates gibi zeytin üretimiyle ilgili de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Başkan Özkan ayrıca, yakın zamanda tecrübeli üreticilerle genç ve bu işe yeni başlayan zeytin üreticilerini bir araya getirecek ve Türkiye çapında farkındalık oluşturacak bir proje hazırlığında olduklarını kaydetti.

Zeytinciliğin de önemli bir tarım sektörü olduğuna vurgu yapan Başkan Ali Özkan, “Zeytin, Anadolu coğrafyasında doğmuş ve binlerce yıldır Akdeniz havzasında geleneksel tarım faaliyetlerine dönüşmüş bir bitkidir. Son yıllarda dünyada sağlıklı yaşam ve beslenmeye artan ilgiyle birlikte, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi ve tüketiminin önemi de artmaktadır. İlçemiz de zeytin üretimi noktasında verimli topraklara ve bereketli tarımsal faaliyetlere sahip” dedi.

Ali Özkan, “İlçe Tarım Müdürlüğünden aldığımız verilere dayanarak, Karacabey sınırları içerisinde 613 bin 200 meyve veren ağaçtan, ortalama 10 bin tona yakın ürün alınmakta. Bu da bölgemizdeki üreticilerimize 82.782.000 TL gelir elde edilmesine imkân sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Karacabey bölgesinde yetiştirilen zeytinin, çeşit ve sofralık kalitesi bakımından pazar değerinin de oldukça yüksek olduğunun altını çizen Başkan Özkan, Karacabey’in 44 mahallesinde zeytin üretimi yapıldığına dikkat çekerek, en fazla üretimin ise Yolağzı, İsmetpaşa, Sultaniye, Dağkadı ve Çavuş Mahallelerinde olduğunu belirtti.

Üretim artışı için yeni yöntemler

İlçe Tarım Müdürlüğü ile zeytin üretiminde kalite ve verimliliğin artması amacıyla biyoteknik mücadele, tahmin ve erken uyarı istasyonu kurulumu ile alım merkezi kurulumu gibi konularda birlikte çalışıldığı belirten Özkan, bu sayede yıldan yıla artan yeni zeytin bahçeleri tesis edilmesine imkân sağlandığını, bunun da üretimi artırdığını kaydetti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Alanında yaptıkları düzenleme ve bakım çalışmasının ardından alana iki adet yaşları 200 ile 225 olan zeytin ağacı dikildiğini de anımsatarak, “Meydanda yaptığımız düzenlemeler neticesinde, ilçemizde önemli bir değeri de böylece simgesel hale getirmiş olduk” dedi.

‘Nerede tarım orada varım’ sloganıyla, görev süresi boyunca tüm tarım üreticileri ile yakın diyalog halinde olduklarını belirten Özkan, “Yakın zamanda, sosyal medya aracılığıyla sadece bölgemiz için değil tüm Türkiye’deki zeytin üreticilerimiz açısından farkındalık oluşturacak bir proje hazırlığındayız. Buna göre tecrübeli üreticileri genç ve bu işe yeni başlayan zeytin üreticileri ile bir araya getirmeye hazırlıyoruz. Artık bilgi çağındayız ve çiftçiliğin en önemli değerlerinden olan tecrübeyi teknoloji çağının imkanlarıyla buluşturarak, bu bilgi ve birikimi gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.