banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Karacabey MHP’de Kaya güven tazeledi

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 13. OLAĞAN KARACABEY İLÇE KONGRESİ, ŞÜKRAN YEMİŞÇİOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ.

Genel 31.08.2020, 14:26
2
Karacabey MHP’de Kaya güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karacabey İlçe Başkanı Hilmi Kaya güven tazeledi.

MHP’nin 13. kongresi Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Hilmi Kaya’nın tek aday olduğu seçime MHP’li delegeler ilgi gösterdi. Seçim sonucuyla birlikte güven tazeleyen Kaya yaptığı açıklamada, "Partimizin 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 13. olağan büyük kurultayının teması, “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” şeklinde belirlenmiş olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluşa giden yolda attığı "İlk adımdan" ilham alınarak ilk ilçe kongremiz 9 Ağustos günü Samsun’un "İlkadım" ilçesinden başlamıştı. Bugün Karacabey ilçemizin kongresini yaparak bir demokrasi şöleni olan büyük kongrelerimizin 13’üncüsüne hazır hâle geleceğiz. MHP’nin; Türkiye’yi 2023’ün lider ülkesi hedefine taşıyacak projeleri üretecek ve bu projeleri başarıyla uygulayabilecek güvenilir siyaset kurumu olduğu defalarca görülmüştür. Milliyetçi Hareket Partisinin neferleri olarak üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz Türk milletinin tutuşturduğu,7 Ağustos 2016’da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitinginde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin koyduğu irade ile bir direnç abidesi, Türkiye düşmanlarına karşı güç birliği, gaye birliği, sağlam ve aşılmaz bir cephe olarak Cumhur ittifakı fiilen kuruldu. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir siyasi kültürün temsilcileri Türkiye’de toplumsal barış ve istikrarın devamı için elini taşın altına koymuş, her zaman olduğu gibi günümüzde de siyasi uzlaşma hamleleriyle Cumhur ittifakının can bulmasında rol oynamıştır. Türkiye’nin milli ve siyasi istikrarının devamı, lider ülke hamlelerinin gerçekleşmesi için MHP’nin siyasi duruşu önem arz etmektedir. Lider ülke Türkiye misyonun devamı ve selameti için, üyelerimizin ve teşkilatımızın göstereceği birlik, bütünlük ve dayanışma suya atılan bir taş sonrası gelişen dalga halkaları gibi yayılacak toplumun genelini kucaklayacaktır. Başarıyı yakalamak ve milletimiz tarafından bize gösterilen teveccühün sürmesi için teşkilat olarak daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Davamıza gönülden sadakat ve genel merkezimizle kurduğumuz sağlam irtibat başarımızın anahtarı olacaktır. Ülkücü kalmanın ehemmiyet ve ciddiyetini kavrayamayanlar saflarımızda tutunamamışlardır. Görev ve vatan aşkına sadakatsizlerin; fitneden beslenenlerin, bağlılık, birlik ve bütünlük yerine tefrikadan uzak durma sorumluluğunu taşıyamayanların savruldukları yerler millet ve tarih önünde yokluk ve sefalettir. Davaya bağlılığı Ülkücülüğün şerefi bilenler; hareketimizin devam ettirdiği mukaddes yürüyüşte birlikte, emin adımlarla ve başı dik surette istikbale doğru ilerlemekte olanlar MHP’nin demokrasiyi yaşatma, rejimin çarkını işletme ve sosyal barışı korumada üstlendiği hayati role katkı koyanlardır. Kutlu yoldan sapmayanlara selam olsun. Çıkar kapılarında ikbal ve dünyalık dilenmeyenlere selam olsun. Zillete sürüklenmeyenlere selam olsun. MHP, siyasette edindiği yeri ilkeli, seviyeli, sorumlu ve ciddi siyaset anlayışına borçludur. Selam olsun ilkeli, seviyeli, sorumlu ve ciddi siyaset anlayışıyla davranan üyelerimize, delege arkadaşlarıma ve 2023’e giden yolda Milliyetçi Hareket Partisinin Karacabey İlçe başkanlığı yönetim kadrolarında benimle birlikte yol almaya gönülden katılan dava arkadaşlarıma" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25