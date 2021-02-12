Karacabey Merinosu destek kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin "Kıvırcık ve Karacabey Merinosunu soy kütüğü desteği kapsamına aldık. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç veya teke alanlara da 500 lira destekleme vereceğiz” açıklaması Karacabey’de sevinçle karşılandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Programı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşanlara verdiği müjdede, “Hayvancılık anlamında kıvırcık ve Karacabey Merinosunu soy kütüğü desteği kapsamına aldık. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç veya teke alanlara da 500 lira destekleme vereceğiz. Ayrıca 36 milyon lira yem bitkileri desteğini ödeyeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, sevindirici haberle ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılığın başkenti Karacabey’imizde tarım, teknoloji ve turizmi esas alan 3T vizyonu ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Güzel Bursa’mızın ilçeler arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık potansiyeli açısından birinci sırada olan ilçemizde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ayrıca önem arz etmektedir. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin müjdesi de küçükbaş hayvan üreticilerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayını Bakanımızın ifadesine göre kıvırcık ve Karacabey Merinosu soy kütüğü desteği kapsamına almışlardır. Türkiye’de yaklaşık 80 yıldır yetiştirilen Karacabey Merinosu, ülke şartlarına ve hastalıkların karşı iyi intibak ediyor. ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinde yetiştirilebilmektedir. Yapağı ve et verimliliği yönünden kombine verimli bir ırktır. Bu vesîleyle, gelen müjdeli haberin küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize ve Karacabey’imize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üreticisi sayısının artmasına katkı sağlar

Karacabey Merinosu üreticisi olan Ümit Yörür de açıklanan teşviklerin umut verici olduğunu belirterek, “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında üretilen koyunlarımız bunlar. Karacabey’in yerli Merinos ırkının doğum oranları yüksektir, 8 ayda bir doğum yapar. Meradan yararlanma olayı çok güzel. Et verimi yüksek. Kuzuların canlı ağırlıkları4 ayda 50 kg buluyor. Teşvikler iyi oldu. İnsanlar daha çok heveslenir ve üretici sayısının artmasına vesîle olur. Karacabey bölgesinde bu hayvanların üretimi yaygın zaten. Bilinçli yetiştiriciler var. Severek bu işi yapıyorlar. Desteklemelerle birlikte daha da iyi olacağına inanıyorum. Şu anda 500 küsur Merinos koyunumuz var. Destekler kentimiz için hayırlı olsun” dedi.