Karacabey, çim üretiminde de Türkiye’ye model oluyor
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN’I ZİYARET EDEN GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK, İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ PEYZAJ ÇALIŞMALARINDA KARACABEY’DE ÜRETİLEN ÇİMLERDEN KULLANACAKLARINI BELİRTTİ.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçelerinde gerçekleştirecekleri peyzaj çalışmalarında Karacabey’de üretilen çimlerden kullanacaklarını belirtti.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. iki başkan, Karacabey’de çim üretim alanında faaliyet gösteren Cihat Çiftçi’ye ait üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Karacabey Belediyesi’nin de tercih ettiği çimlerden memnun kalan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, önümüzdeki günlerde ilçelerinde gerçekleştirecekleri peyzaj çalışmalarında Karacabey üretimi çimlerden kullanacaklarını belirtti.
Kardeş ilçenin başkanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ali Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonumuz çerçevesinde ilçemizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Karacabey’in her noktasında gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı yatırımlarımız olumlu sonuçlar veriyor. Peyzaj çalışmalarımızda Karacabey üretimi ürünleri kullanmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Geniş coğrafyasında verimli arazileri ile Türkiye’nin üretim merkezi olan Karacabey’imiz, çim üretimi konusunda da ülkemize öncülük ediyor. Değerli başkanımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
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