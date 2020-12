Karacabey Belediyesi’nden okullara bilgisayar desteği

Karacabey Belediyesi’nin geleceğimiz olan öğrencilere desteği hız kesmeden devam ediyor.

Covid-19 kapsamında sürdürülen uzaktan eğitim sistemine (EBA) katkı sunmak için harekete geçen Karacabey Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımı için Muhsin Özdamar Ortaokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu ve Ulubatlı Hasan İlkokulu’na 5’er adet olmak üzere toplam 20 adet bilgisayar desteğinde bulundu.

Temin edilen bilgisayarlar, Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımı için ilgili okullara ulaştırılırken, bilgisayarların teslim organizasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de yer aldı.

Okulların dijital gücüne katkı

Bilgisayarların tesliminin ardından bir açıklama yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Dingin, “Özellikle dezavantajlı bölgelerde ve okullarda oluşturduğumuz EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Destek Merkezlerinde, bu eğitimlerin verilebilmesi için Belediye Başkanımız Ali Özkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dijital destek sağlayarak, okullarımızı birer EBA Destek Merkezi haline getirdik ve okullarımız bu anlamda daha da güçlenmiş oldu. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokul Müdürü Altuğ Meşe de yaptığı açıklamada, “Belediyenin rutin görevlerinin dışında, ekstra olarak okullarımıza bilgisayar, badana, elektrik vs. gibi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sn. Ali Özkan’a destekleri için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Desteğimiz sürecek”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da eğitime her zaman büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Karacabey Belediyesi olarak, her zaman ve her koşulda geleceğimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği için nitelikli, kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı nesillerle ihtiyaç var. Bu noktada dijitalleşen dünyada teknolojiye erişim de çok büyük önem taşıyor. Pandemi kaynaklı olarak ne yazık ki öğrencilerimiz uzaktan erişim ile eğitimlerine devam etmekte. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç kuşkusuz eğitimi de sekteye uğrattı. Bu süreçten asgari seviyede etkilenmek adına çeşitli alternatifler geliştiriliyor. Bunlardan biri de EBA Destek Merkezleri. Kentimizde dezavantajlı öğrencilerimizin olduğu bölgelere, Karacabey Belediyesi olarak bilgisayar desteğinde bulunup, öğrencilerimizin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için gayret ediyoruz. Okullarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu vesileyle bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.