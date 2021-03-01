Karacabey Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

Karacabeyli hayırseverlerin yardımlarıyla hızla büyüyen belediye aş evi günlük yemek kapasitesini 700’e çıkarıyor. Karacabey Belediyesi de filosuna dâhil ettiği yeni araç ile bundan böyle merkezde olduğu gibi 64 kırsal mahallede de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteğinde bulunabilecek.

2020 yılında faaliyete başlayan ve Karacabeyli hayırseverlerin de yardımlarıyla hızla büyüyen aş evi, günlük yemek kapasitesini 700’e çıkarıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü için alınan yeni araçla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler, sosyal belediyecilik anlamında yıllardır uzun uğraşlar veriyoruz. Nihayetinde aş evimizi hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ilçe halkımızın da gayretleri ile buranın kapasitesini günden güne artırıyoruz. Günlük 100 kişilik yemek ile başladığımız süreçte, kapasiteyi 700 kişiye kadar çıkardık. Bu hizmetimizi merkezde olduğu gibi 64 mahallemizde de yeni aracımızla hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Ali Özkan, “Vatandaşlarımız aş evine maddî yardımlarda bulunduğu gibi sebze, meyve, kuru gıda gibi çeşitli ürünlerle de destek olabiliyor. Bütün bunların yanında, dağıtım ve diğer organizasyonlardakarşılık beklemeden yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızda oluyor. Geçtiğimiz günlerde meclis üyelerimizden Hatice Kılıç ve Arzu Yekeler Tuncer, gönüllü olarak aşevinde yemek dağıtımında bulunmuştu. Ardından ise lise öğrencileri Zeynep Çakırcalı ve Meryem Yıldız, gönüllü olarak ekibimize yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızın her alanda aşevine sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. Katkı sağlayan herkese, ilçe halkı adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız aşevine hem gıda ürünlerinde yardımda bulunabilir hem de çevrelerinde yardıma ihtiyaç duyan dar gelirli vatandaşlarımızı bize bildirebilir” dedi.

İsteyen herkese kapıları açık

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından faaliyet gösteren aş evi ve misafirhanenin olduğu merkez, aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü de bünyesinde barındırıyor. Merkez, her gün 3 çeşit sıcak yemek çıkartıyor. Yaşlı, engelli ve karantinada olan vatandaşların çıkan yemekler evlerine kadar götürülebilirken, gelebilecek durumda olanlar ise kendi yemek kaplarıyla aş evinden günlük yemek alabiliyor.