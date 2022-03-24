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Karaca güven tazeledi

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Karacabey ve Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Birlik Başkanı Nuri Karaca, üreticilerin sürekli mağdur edildiğine dikkat çekerek, “Sesimizi duyuramıyoruz. Ülkeyi yönetenler tarıma ve hayvancılığa destek vermiyor. Ziraat Odası gibi sözde çiftçi temsilcileri de sırf kendi koltuklarını korumak adına yalancı pehlivan gibi sessizce oturuyorlar. Maalesef üretici birlikleri de her geçen yıl zayıflıyor.” dedi.

Genel 24.03.2022, 13:42
Karaca güven tazeledi

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Karacabey ve Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Birlik Başkanı Nuri Karaca, üreticilerin sürekli mağdur edildiğine dikkat çekerek, “Sesimizi duyuramıyoruz. Ülkeyi yönetenler tarıma ve hayvancılığa destek vermiyor. Ziraat Odası gibi sözde çiftçi temsilcileri de sırf kendi koltuklarını korumak adına yalancı pehlivan gibi sessizce oturuyorlar. Maalesef üretici birlikleri de her geçen yıl zayıflıyor.” dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin gözetiminde gerçekleşen genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Karacabey Sınırlı Sorumlu Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Atıl üstlendi. 20 gündem maddesinin görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı olağan genel kurulda dikkat çeken açıklamalar yapan Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Karaca, tüm zorluklara rağmen üyelerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Birlik Başkanı Nuri Karaca, “2014 yılında 19 üye ile kurmuş olduğumuz birliğimizin faaliyetlerini her geçen gün üye sayısı ve faaliyetler anlamında artırmayı ve ilçemizde yaygın olan hayvancılığı gelişmesi için üyelerimizin menfaatlerini savunmak, meselelerini çözmek için arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Kuruluş tarihinden itibaren geçen 8 yılda inişli-çıkışlı üye sayımız oldu. Şu an itibariyle üye sayımız 57’dir. Ancak 2021 yılındaki aktif üye sayımız ise 39’a düştü. Yani üretici zor durumda.” dedi.

Üretici birliklerinin her geçen yıl giderek zayıfladığına dikkat çeken Karaca, “İthalat bizlerin belini büküyor. Desteklemelerle ayakta kalmaya çalışıyoruz ama daha fazla desteklemeye ihtiyacımız var. Tarım ve hayvancılık özellikle son 4 yılda çok şey kaybetti. Sıkıntılar her geçen gün büyüyor. Yağdan ete, sütten buğdaya kadar sıkıntılar her alanda büyüyor. Gelişmiş ülkeler aile hayvancılığına teşvikler verirken, bizim köylerimizde insan kalmadı. Her nedense biz de teşvikler tarım ve hayvancılıktan anlamayan, bu sektörle ilgisi olmayanlara veriliyor. Göz göre göre zarar ediyoruz. Devleti yönetenler tarım ve hayvancılığa sahip çıkmıyor. Ziraat Odaları gibi sözde üretici kuruluşlarının başında oturanlar da kendi koltuklarını korumanın derdine düşmüşler, yalancı pehlivan gibi suspus oturuyorlar. Umut hiçbir zaman bitmez, bizler hala umudumuzu kaybetmedik. İnşallah tüm bu sorunlar en kısa sürede çözüme kavuşur.” diye konuştu.

Et piyasasında ciddi sıkıntıların yaşandığını özellikle de kayıt dışılığın arttığını belirten Nuri Karaca, “Desteklemelerin dana başı bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Başka türlü bu iş yürümez. Et piyasasının iyi olabilmesi için süt hayvancılığının desteklenmesi ve süt fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor. Piyasa koşullarından dolayı gebe inek kestiren arkadaşlarımız dahi var. Ayrıca süt hayvancılığı desteklenmezse, yakın zamanda yapay et sorunu da patlak verecektir. Üretici sürekli mağdur ediliyor. Maalesef sesimizi duyuramıyoruz. Üretici birlikleri her geçen yıl zayıflıyor. Bu hizmet bayrağını indirmemek için mücadele veriyoruz. Bunun için yönetim ve denetim kurulumuz, birliğimiz kurulduğundan beri maaş ve hakkı huzur almıyor. Tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar acil çözüm bekliyor.” ifadelerini kullandı.

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