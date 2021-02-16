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Karaburun’da 4,0 şiddetinde deprem
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Genel 16.02.2021, 09:51
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İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.24’te Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.