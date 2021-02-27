Karaburun balıkçı barınağında denetim

Arnavutköy Karaburun Balıkçı barınağında yapılan denetimde, ağ gözü açıklığı ölçümü ve balıklarda boy ölçümü yapıldı. 17 adet Trol Teknesi ve 8 adet nakil aracı kontrol edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kuzey İstanbul Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince Arnavutköy İlçesi Karaburun Balıkçı barınağında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ticari balık avcılığı yapan balıkçı tekneleri ve karaya çıkış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde balıkçı teknelerinde ruhsat kontrolü, BAGİS cihazı kontrolü, ağ gözü açıklığı ölçümü ve balıklarda boy ölçümü yapıldı. Toplamda, 17 adet Trol Teknesi ve 8 adet nakil aracı kontrol edildi.