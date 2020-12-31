Karabük’te sis etkili oldu

Karabük’te sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürdü.

Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Şehrin pek çok yerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısılmasıyla sürücüler takip mesafesini korudu. Öte yandan sis bulutunun altında kalan çok sayıda bina görünmez oldu.