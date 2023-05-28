Karabük’te seçim sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi, Karabük’te Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşları büyük sevince boğdu.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi seçim sonuçlarını oynayarak kutlamaya başladı. Cumhur İttifakını destekleyen vatandaşlar AK Parti ve Türk Bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar yaptı.