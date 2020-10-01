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Karabük’te minibüs ve otobüslerde kurallara uyuluyor

KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI KORONA VİRÜS DENETİMLERİNDE MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE KURALLARA UYULDUĞU GÖZLEMLENDİ.

Genel 01.10.2020, 12:53
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Karabük’te minibüs ve otobüslerde kurallara uyuluyor

Karabük’te polis ekiplerinin yaptığı korona virüs denetimlerinde minibüs ve otobüslerde kurallara uyulduğu gözlemlendi.

Karabük’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler minibüs ve otobüsler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda vatandaşların ve şoförlerin minibüs ile otobüslerde kurallara uydukları gözlemlendi. Tek tek durdurulan yolcu taşıma araçlarında polisler maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı. Uygulama gün içerisinde belirli saatler aralığında yapılmaya devam edecek.

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