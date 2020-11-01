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Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı

KARABÜK’TE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Genel 01.11.2020, 16:19
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Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı

Karabük’te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Kentin 2000 rakımlı Keltepe bölgesinin etekleri ile Sarıçiçek ve Tekir yaylalarında sabaha karşı başlayan yağış sonrası yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğa turizmi açısından yürüyüş parkurlarını da içerisinde bulunduran Keltepe bölgesinde başlayan kar yağışı doğaseverlere sürpriz yaptı. Doğa gezisi için bölgeye gelen Hollandalı bir çift, ülkelerinde hiç kar görmediklerini ifade ederek, kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Kar yağışı için geceden çadır kuran Sezer Aksoy ise, “Kamp için geceden gelmiştik. Sabah kalktığımızda ise sezonun ilk karı ile karşılaştık ve bu anın tadını kartopu oynayarak geçirdik” dedi.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen çam ağaçları doğal bir görsel sundu.

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