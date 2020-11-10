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Karabük’te inşaat işçileri siren sesini duyunca saygı duruşuna geçti

KARABÜK MAHALLESİ'NDE DE İNŞAAT İŞÇİLERİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİ ANMAK İÇİN SAAT 09.05'DE SİRENLERİN ÇALMASIYLA İŞLERİNİ BIRAKARAK ATAYA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Genel 10.11.2020, 10:44
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Karabük’te inşaat işçileri siren sesini duyunca saygı duruşuna geçti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı anma programı kapsamında, Karabük’te Atatürk anıt’ına çelenk sunma töreni yapıldı.

Kent meydanında düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Törende Karabük Valisi Fuat Gürel ile Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09:05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müteakiben İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.

Karabük Mahallesi’nde de inşaat işçileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalini anmak için saat 09.05’de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakarak ataya saygı duruşunda bulundu. Bartın’da da vatandaşlar Atatürk’ü andı.

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