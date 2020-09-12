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Karabük’te geceyi yıldırımlar aydınlattı
KARABÜK'TE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YILDIRIM VE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI.
Genel 12.09.2020, 20:57
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Karabük’te akşam saatlerinde başlayan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.
Akşam Karabük’te bölgesel olarak etkili olan yağışlarla birlikte başlayan şimşek ve yıldırımlar, gecenin karanlığını aydınlattı. Kentin üzerinde çakan yıldırım ve şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
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|3
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|0
|0
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|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|O
|P
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
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|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
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|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
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|0
|0
|11. M. United
|0
|0
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|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|17. Wolverhampton
|0
|0
|18. Leeds United
|1
|0
|19. Southampton
|1
|0
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|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Celta de Vigo
|1
|1
|3. Eibar
|1
|1
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cádiz
|0
|0
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|0
|0
|8. Elche
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0