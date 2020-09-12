Karabük’te geceyi yıldırımlar aydınlattı

Karabük’te akşam saatlerinde başlayan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.

Akşam Karabük’te bölgesel olarak etkili olan yağışlarla birlikte başlayan şimşek ve yıldırımlar, gecenin karanlığını aydınlattı. Kentin üzerinde çakan yıldırım ve şimşekler, görsel şölen oluşturdu.