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Karabük’te bayram dönüşü yoğunluğu
KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA MEMLEKETLERİNE GELEN VATANDAŞLARIN DÖNÜŞ YOLCULUĞUNA BAŞLADI. ŞEHİR MERKEZİNDE YOĞUNLAŞAN TRAFİĞİ POLİS EKİPLERİ RAHATLATMAYA ÇALIŞIYOR.
Genel 03.08.2020, 18:17
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Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. Şehir merkezinde yoğunlaşan trafiği polis ekipleri rahatlatmaya çalışıyor.
İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü. Tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük’ün şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde, Trafik polisleri sıkışan trafiğin tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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