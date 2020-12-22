Karabük’te akaryakıt pompasına kadın eli değdi

Karabük’te genelde erkeklerin tercih ettiği pompacılık mesleğinde ilk kez kadınların çalıştığı akaryakıt istasyonunda akaryakıt satış temsilcilerinin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

Bir akaryakıt dağıtım şirketi tarafından kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamak adına hayata geçirilen “Kadın Gücü Projesi” kapsamında Karabük’te ilk kez bir akaryakıt istasyonunda beş kadın personel çalışıyor. Kadın akaryakıt satış yetkililerinden biri olan Yasemin Demir, ilk başta zorlanma yaşansa da sonradan alıştıklarını dile getirerek, “İlk kez bu işi yapıyoruz. Memnunuz. Her işte olduğu gibi bu işte de ilk başta zorlanma yaşadık. Heyecan yaşadık. Onları atlattıktan sonra alıştık. Müşteriler bizi gördüğü zaman memnun olduklarını dile getiriyorlar. Kadınların iş yaşamında öne çıkmasından memnunuz diyorlar” diye konuştu.

Memleketi Osmaniye’den Karabük’e üniversite için gelen ve akaryakıt satış yetkilisi olarak çalışan Karabük Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Şerife Aydemir ise, bölüm olarak arabalara ilgisi olduğunu belirterek, “Küçüklüğümden beri motor ile iç içeyim. Ailem ile birlikte en başından beri meslekte erkek-kadın ayrımcılığını reddeden biriyim. O yüzden bölüm olarak Otomotiv Mühendisliği seçmiştim. Şu anda da akaryakıt istasyonuna kadın personel aldılar. Memnunum şu an” dedi.

Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Aydemir, “Annem lisedeyken hep sağlıkçı ol, hemşire ol, kadınların yaptığı işi yap diye ama babam hep destekçi oldu. Sonrasında annemi alıştırdım. Bölümüm dolayısıyla alışkın oldukları için bu işe de bir şey demediler. Sen yaparsın dediler” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt istasyonunun müdürü Nihat Kılıç, istasyon bünyesinde beş kadın akaryakıt satış yetkilisi bulunduğunu ilerleyen süreçte takviye yapmayı düşündüklerini ifade ederek, “Daha önce başka bir firma ile çalışıyorduk. Daha sonra her şeyi yenileyerek başka bir firmaya geçtik. Geçme sebebimiz ile kadınlara istihdam sağlamayı destekliyor olmasıydı. Beş kadın akaryakıt satış temsilcimiz, altı erkek çalışanımız var. Yedek olarak da dört kadın arkadaşımız beklemekte. İleriki dönemlerde kadın eleman olarak takviye yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Kılıç, özellikle kadın müşterilerin çalışanlara derdini anlatırken kendini daha rahat hissettiğini ifade etti.