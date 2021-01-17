Karabük’te 98 köy yolu ulaşıma kapandı, çalışmalar sürüyor

Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapanan 98 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanma noktasına geldi. Karabük İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 98 köyde kapalı olan 725 kilometrelik yol için çalışmalara başladı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını belirterek, "Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimiz 6 ilçemizdeki sorumluluk alanlarında hazır bekliyor. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7’si, 5 Beko loderden 3’ü şuan yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız" ifadelerini kullandı.

Trafikte bir anlık hatanın bu şartlarda yaşanmak istenmeyen sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Vali Gürel, araçlarda kış lastiği, zincir ve çekme halatlarının bulunması gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.