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Karabük-Kastamonu kara yolunda heyelan: Trafik tek şeritten sağlanıyor
Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.
Genel 08.04.2022, 13:41
Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.