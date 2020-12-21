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Karabük-Bartın Karayolu’nda kar yağışı başladı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, vatandaşlar yağan karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.
Genel 21.12.2020, 18:00
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, vatandaşlar yağan karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.
Safranbolu-Bartın Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından gündüz saatlerinde kar yağışı başladı. Sisin de etkili olduğu bölgede araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek kar yağışının keyfini çıkardı.
Bartın ilinden Karabük’e gelen Erol Aydın ailesi ile birlikte dönüş sırasında sezonun ilk kar yağışına rastladığını belirterek, “Heyecanla durdum. Kardeşimle fotoğraflarımızı çektim. İnşallah Türkiye’nin her yerinde yağar” diye konuştu.Bazı vatandaşlar da havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.
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