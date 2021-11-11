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Karabağ’ın kurtuluşunun 1. yılı Karabük’te büyük coşkuyla kutlandı

Karabük Üniversitesinde 30 yıllık Ermeni işgali altındaki Karabağ’ın kurtuluşunun 1. yılı büyük coşkuyla kutlandı.

Genel 11.11.2021, 20:50
Karabağ’ın kurtuluşunun 1. yılı Karabük’te büyük coşkuyla kutlandı

Karabük Üniversitesinde 30 yıllık Ermeni işgali altındaki Karabağ’ın kurtuluşunun 1. yılı büyük coşkuyla kutlandı.

Karabağ Zaferi Şehitlerini Anma ve Zafer Bayramı Programı 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın milli marşlarının okunmasının ardından Karabağ Savaşı video gösterimi ile başlayan programın açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Şükürler olsun ki yıllar sonra Azerbaycan’ın yedi reyonunu ve Karabağ’ın büyük kısmının kurtarıldığını ve bugün zaferinin kutlandığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu aslında büyük bir özlemdi. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz ortaya koydukları irade ile ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu büyük destekle bugünleri bize göstermiş oldu” dedi.

“Gerçek birliktelik örneğiydi”

Medeniyetin beşiği olan Karabağ, birçok Azerbaycanlının vatanı olduğunu belirten Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, “Karabağ Azerbaycan’ın edebiyat beşiğidir ve edebiyat merkezi olarak tanımlanmıştır” ifadelerini kullandı. Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal süreci ile ilgili bilgi veren Nesibova, “Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ermenistan’ın yabancı devletlerin yardımıyla Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal etmiştir. Bu topraklar 30 yıldır işgal altında kalmıştı. İşgal sonucu Azerbaycan binlerce şehit vermiş. Bir milyona yakın Azerbaycanlı öz yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bir yıl önce Eylül ayında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yeniden ateş açması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in demir yumruk diye nitelendirdiği karşı saldırıya başladı. Söz konusu Azerbaycan, devletin bütünlüğü olduğunda her bir Azerbaycan vatandaşı cumhurbaşkanımızın çağrısına destek verdi. Kendi vatanları için canlarını feda etmeye ne olursa olsun düşman işgali altındaki toprakları kurtarmaya hazır olduklarını bildirdiler. Bu bütün dünyada gerçek birliktelik örneğiydi. Vatan savaşına dönüşen bu operasyonda Azerbaycan ordusu topraklarını kurtararak halkımızın 30 yıllık esaretine son verdi” diye konuştu.

Türkiye’nin savaşın başından sonuna kadar kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğunu hatırlatan Nesibova, “Gururla ifade etmek isterim ki tüm savaş boyunca kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan’ı açık bir şekilde destekleyerek bunun hem kardeşlikten iki devlet bir millet olmaktan başka hem de uluslararası hukukun yerine getirilmesine yönelik beklentiden kaynaklandığını ifade etti. Azerbaycan’ın yalnız olmadığını bütün dünyaya açık açık ilan etti. Kardeş ülkenin bu desteği tarih boyu unutulmayacak ve geleceğimizin emanetleri olan gençlerimizin hafızasında kazınacaktır” şeklinde konuştu.

2. Karabağ Savaşı’na gönüllü olarak katıldıktan sonra gazi olan Nihat Yusifi ise, “10 günlük eğitimin ardından aktif olarak savaşta yer aldım. Onlarca kasabanın ve bazı şehirlerin işgalden kurtarılmasına iştirak ettim. Savaş süresi boyunca hepimizin bir hedefi vardı. O da ne pahasına olursa olsun Karabağ faşist Ermeni işgalinden kurtarmaktı. Bu savaşta Azerbaycan askerinin profesyonelliği, cesareti, komutanlarımızın doğru askeri taktikleri büyük rol oynamıştır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ‘Ben şehit oldum’ isimli müzik dinletisi sunulurken sahne alan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Nahide Saygün Azerbaycan müziklerini seslendirdi. Türk ve Azerbaycan bayrakları ile görsel şölenin yaşandığı programda katılımcılar Karabağ Zaferi’ni doyasıya kutladı.

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