Karabağ’da Azerbaycanlılara ait yeni bir toplu mezar bulundu

Azerbaycan’ın Hocavend şehrinde Ermenilerin katlettiği 12 Azerbaycanlıya ait yeni bir toplu mezar bulundu.

Azerbaycan’ın Hocavend ilinin Edilki köyünde Birinci Karabağ Savaşı esnasında Ermeniler tarafından katledilen 12 Azerbaycanlıya ait yeni bir toplu mezar tespit edildi. Birinci Karabağ Savaşı’nda kaybolan insanların bulunması için yapılan araştırmaların ve şahitlerin ifadeleri esasında toplu mezarlıkların bulunduğunu belirten Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu Yetkilisi Namig Efendiyev, "Kaybolan vatandaşlarımız Ermeniler tarafından esir alınarak gördüğünüz bu noktada gömüldü. 14 Şubat’tan itibaren aramalarımız başladı. Aramalar sonucunda toplam 25 kişinin kalıntıları bulundu. Bu kişiler toplu şekilde gömüldü. Aramalarımız devam ediyor. İşlemler tamamlandıktan sonra yeniden aramalara devam edeceğiz. Yeni ceset kalıntılarının çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hocavend’in Edilli köyünde daha önce de 2 toplu mezarlık daha bulunmuştu.