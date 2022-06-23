Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris’teki orman yangınına havadan müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin Marmaris’te devam eden orman yangınına destek sağladığını, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerin de yangına havadan müdahale ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir.”