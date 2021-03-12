Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ardahan’ı beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle insanlar şaşkınlık yaşarken, 4 ilçeye bağlı 33 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ve Şubat ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçiren Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Posof’ta 8, Çıldır’da 7, Hanak’ta 14 ve Göle’de 4 olmak üzere 33 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde da etkili olduğu belirtildi.

Karayolları ekipleri ise Sahara geçidi ile Ulgar dağı geçidinde yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.