Kar yağmayan Antalya’da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

Antalyalı çocuklar karda kayak özlemlerini eğimli arazide bez afiş üzerinde kartonlarla kayarak gidermeye çalışıyor.

Kış mevsimini yağmur ve fırtınayla geçiren Antalya’nın Serik ilçesinde çocukların karda kayak özlemini giderdiği çözüm görenleri gülümsetti. Kar ile hiç tanışma fırsatı bulamayan çocuklar, eğimli toprak arazi üzerine serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayarak eğleniyor. Kara olan özlemlerini oyun ile gidermeye çalışan çocuklar, oldukça keyifli anlar yaşıyor.

Serik ilçesinde yaşayan çocuklar, kar üzerinde kayma hayallerini, kay kay adını verdikleri bez afişten, yüksek bir bölgeden sırayla, zaman zaman da gruplar halinde kayarak gideriyor. Bu durumdan oldukça memnun olan çocukların en büyük isteği ise kar üstünde kaymak.

“Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz”

11 yaşındaki Fırat Aslan, “Kar yağmıyor bu bölgeye. Onun için bu bölgeye bir kay kay yaptık. Kayıyoruz keyfimiz yerine geliyor. Muşambadan yaptım ben bunu. Arkadaşlarımızla her gün oynuyoruz. Herkes mutlu oluyor. Bütün arkadaşlarımı buraya davet ediyorum, gelsinler oynarız. Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz” diye konuştu.