Kar yağışı öncesi İstanbul’u kara bulutlar kapladı

Etkili kar yağışı bekleyen İstanbul’da, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.

Kar yağışı bekleyen İstanbul’un üstünü kara bulutlar sardı. Kentte öğle saatlerinde Tarihi Yarımada ve sahil şeridinde hava aniden kararırken, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı. İstanbul’a Silivri’den giriş yapan kar yağışının yarın kent merkezinde de etkili olması bekleniyor.