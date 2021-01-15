Kar yağışı Keçiören’de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Ankara genelinde etkisini hissettiren kar yağışı, Keçiören’de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Keçiören’de cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın eşsiz manzarasını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek isteyen Keçiörenli vatandaşlar de ortaya çıkan güzelliklerin keyfini çıkardı.

Kar manzarasını kuşbakışı izlemek isteyen Ankaralıları Keçiören’deki teleferiği kullanmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkanı sundu. 2008 yılında hizmete soktuğumuz teleferiğimiz Kalaba Kent Meydanı’mızı, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçe’mizi, Estergon Kale’mizi, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kule’mizi net bir şekilde görme imkânı sağlıyor. 20 dakikalık seyahat süresiyle kışın kar yağdığında ise beyaz örtünün altında kalan kartpostallık Keçiören’i ayaklarınızın altına seriyor. Bu eşsiz keyfe ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Keçiören’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.