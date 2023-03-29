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Kar yağışı Kastamonu’da uçuşları iptal ettirdi
KASTAMONU’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİ İLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ.
Genel 29.03.2023, 10:29
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları’nın uçuşlar iptal edildi.
Kastamonu’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu Havalimanı’ndaki Türk Hava Yollarının İstanbul-Kastamonu ve Kastamonu-İstanbul yönündeki seferleri iptal edildi.
Bilgilendirme yapılmayan yolcular ise havalimanında uçuşun iptal olduğunu öğrendi.