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Kar yağışı Beylikdüzü’nde etkisini arttırdı
İstanbul’da aralıklarla süren kar yağışı Beylikdüzü’nde etkisini arttırdı.
Genel 19.03.2022, 13:31
İstanbul’da aralıklarla süren kar yağışı Beylikdüzü’nde etkisini arttırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından başlayan kar, İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yarın da sürmesi beklenen kar yağışı Beylikdüzü’nde etkisini arttırdı. Aniden bastıran kar, zaman zaman üst geçitte yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.