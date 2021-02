Kar üstünde atlar yarışa böyle hazırlanıyor

Bingöl’de bir köyde her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yerel yarışlar için atların kondisyonu düşmemesi için kışın da kar üstünde eğitimlerine devam ediliyor. Kar üstünde koşturan atların izlenmesi de keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde her yıl Temmuz ayı içerisinde yerel at yarışları düzenleniyor. 20 yıldır süren yarışlar için ise atlara gençler tarafından, kışın kar üstende belirli aralıklarla antrenman yaptırılıyor. Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede yarışlar için kaymakamlık ve belediye destek vererek yardımcı oluyor. Uzun yıllardır süren yarışlara ilgi ve katılım her sene artarken, hemen hemen her evde an az bir at bulunuyor. Köyde gençler, atları yarışlara hazırlanmak için adeta engel tanımıyor. Bakımları düzenli olarak yapılan atların kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlıklar kar üstünde de sürdürülüyor. Atların, yer yer bir metreye ulaşan karlı zeminde koşması da izlemesi keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Atların yaz aylarında düzenlenen yarışlara hazırlandığını belirten köy muhtarı Mehmet Ali Batur, “Atlar yazın yarışa giriyor, bizim köyde yarış var. Kışın besliyorlar, bakıyorlar" dedi.

Bazı atlarında hayvancılıkla uğraşan aileler tarafından kullanıldığı aktaran muhtar Batur, köyün geçimini de hayvancılıkla kazandığını dile getirdi.