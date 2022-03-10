Kar öncesi bahar havası

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından İstanbul ve bir çok şehirde kar etkili olurken, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde güneş kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yapmasının ardından İstanbul ve çevresinde kar yağışı başladı. Ancak İstanbul’un yanı başında olan Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ise bahar havası kendini gösterdi. Eskihisar’dan feribota binen vatandaşlar, martıları elleriyle besledi.

Martıların feribotların etrafındaki dansı ise renkli görüntüler oluşturdu.