banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
CUMHURBAŞKANI’NIN HİZMETLERİMİZİ TAKİBİNE MÜTEŞEKKİRİM
CUMHURBAŞKANI’NIN HİZMETLERİMİZİ TAKİBİNE MÜTEŞEKKİRİM
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı

Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Çorum ve Sinop illerinin de bir kısmına hizmet veren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, ağır kış şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Genel 13.02.2021, 14:52
2
Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Çorum ve Sinop illerinin de bir kısmına hizmet veren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, ağır kış şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), kar-kış kesintisiz elektrik-enerji iletimi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin ana elektrik iletimini sağlayan kamu şirketi TEİAŞ, yoğun kış şartlarında da kesintisiz enerji iletimi için çalışıyor. Bu kapsamda Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Sinop ve Çorum’un da bir kısmına hizmet götüren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Enerji kesintisinin yaşanmaması için “Kar kaplanları” olarak bilinen ekipler tarafından trafoların bakımları tamamlanırken, trafolar arasında bağlantı sağlayan hatlarda kontrol edildi. Yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayabilmek için 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütülen ekipler, yoğun kar yağışının beklenmesinin açıklanması üzerine araçların bakımlarını da tamamladı. Ayrıca ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda oluşan arızaya kısa sürede müdahale edebilmek için drone teknolojisini kullanıyor.

“Yoğun kar yağışı öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık”

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, “Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışları beklenmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek arızaları engellemek adına ekiplerimiz hazır vaziyette beklemektedir. Ekiplerimiz, ayrıca arazide kullanacakların araçların da hazırlıklarını tamamladı. En kısa sürede oluşabilecek arızalara müdahale etmek için görevimizin başında hazır beklemekteyiz” dedi.

En kısa sürede müdahale için göreve hazırlar

Ekiplerin hazır vaziyette arızalara müdahale etmek için beklediğini söyleyen Ayrancı, “TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü olarak ağır kış şartlarında coğrafi bölgelerde oluşabilecek arızalara müdahale etmek açısından ekiplerimiz hazır vaziyette haftanın 7 günü 24 saat beklemektedir. Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi Kastamonu ilimizde büyük kar yağışlarına maruz kalabiliyor. Bu yoğun kar yağışlarında oluşabilecek arızaları en kısa sürede müdahale edebilmek için arkadaşlarımız hazır vaziyette beklemektedirler” diye konuştu.

“Trafo ve hat bakımlarımızı tamamladık”

Özellikle trafo ve hat bakımlarını tamamladıklarını kaydeden TEİAŞ Bölge Müdürü Ayrancı, “TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında Kastamonu, Karabük ve Çankırı illerimiz bulunmaktadır. Ayrıca Çorum ve Sinop illerimizin de bir kısmı bizim sorumluluk alanımızda bulunmaktadır. Zorlu ve dağınık bir coğrafyada görev yapıyoruz. Bu yüzden bu bölgelerde oluşabilecek arızalara hat ekiplerimiz ve trafo bakım ekiplerimiz başta olmak üzere diğer ekiplerimizle birlikte müdahale edebilmek için 7/24 hazır vaziyette beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Aldığımız tedbirler sayesinde daha az enerji kesintisini sağlamaya çalışıyoruz”

Aldıkları tedbirler sayesinde daha az enerji kesintisini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan TEİAŞ Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, “Kastamonu ilimiz, Karadeniz Bölgesinde çok ağır coğrafi şartları içeren bir bölgede bulunmaktadır. Bu açıdan ağır şartlar içerisinde ekiplerimiz ellerinden geldiğince vatandaşımızı enerjisiz bırakmamak için 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece arıza anında değil tabii ki de, arıza oluşmaması için daha öncesinden de bakım çalışmalarımızla oluşabilecek arızaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda oluşabilecek alanlarda arızaları daha öncesinden tespit ederek daha az enerji kesintisi olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurum olarak ‘enerjinin gücü’ sloganımızla birlikte elimizden geldiğince enerji kesintilerini en aza indirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 21 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16