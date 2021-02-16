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Kar kalınlığının 12 santimetre’yi geçtiği Gölcük’te D-130 karayolu ulaşıma kapandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de yoğun yağan kar yağışı Halidere Gölcük D-130 karayolunu ulaşıma kapadı yolda gitmekte güçlük çeken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli Gölcük’te kar kalınlığı 12 cm geçti, karayolları ekipleri 1 saat süren çalışmalar sonrası D-130 karayolunu trafiğe açtı.
Genel 16.02.2021, 06:57
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de yoğun yağan kar yağışı Halidere Gölcük D-130 karayolunu ulaşıma kapadı yolda gitmekte güçlük çeken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli Gölcük’te kar kalınlığı 12 cm geçti, karayolları ekipleri 1 saat süren çalışmalar sonrası D-130 karayolunu trafiğe açtı.