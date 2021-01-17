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Kar günün ilk ışıklarında devam etti
İstanbul’da dün akşamüzeri başlayan kar yağışı bazı ilçelerde gece boyunca devam etti. Büyükçekmece ve Beylikdüzü çevresinde günün ilk ışıklarında da hafif kar yağışı görüldü.
Genel 17.01.2021, 08:33
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İstanbul’da dün akşamüzeri başlayan kar yağışı bazı ilçelerde gece boyunca devam etti. Büyükçekmece ve Beylikdüzü çevresinde günün ilk ışıklarında da hafif kar yağışı görüldü.Yapılan son uyarıların ardından dün saat 16.00 sıralarında kent genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağış Büyükçekmece ve Beylikdüzü çevresinde de sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Kısıtlamadan muaf olan meslek grubundaki vatandaşların işlerine gitmek için otobüs duraklarında ve metrobüs istasyonların oldukları görüldü. Yağışın gün boyu devam etmesi beklediği bildirildi.
1°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
|Takımlar
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|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
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|11. Başakşehir
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|23
|12. Konyaspor
|18
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|14. Kasımpaşa
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|21
|16. Rizespor
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|21
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|18. Kayserispor
|18
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|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
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|18
|13
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|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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