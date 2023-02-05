Kar altında halay çekip asker uğurladılar

Eyüpsultan’da bir grup, kar yağarken halay çekip asker uğurladı. Soğuk havada içleri ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Cep Otogarı’nda yaşandı. Asker uğurlamak için toplanan bir grup, türküler eşliğinde kar altında halay çekti. Yağan kara ve soğuk havaya aldırış etmeyen grubun içleri ısıtan görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.