Kaplumbağa yol ortasına yumurtladı

Adıyaman’da, araçların geçtiği yol ortasına çok sayıda yumurta bırakan kaplumbağa, yardımsever vatandaşlar tarafından alınarak güvenli alana bırakıldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Köprüsü alt tarafında araçlarıyla ilerleyen Ali Demir ve Cebrail Kaya isimli vatandaşlar, yol ortasında bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Millet bahçesi yapımı için kamyonların geçtiği yolda kaplumbağanın ezilmemesini isteyen Ali Demir ve Cebrail Kaya, kaplumbağayı yol ortasından almaya çalıştı. Kaplumbağayı kaldıran iki vatandaş, çok sayıda yumurta olduğunu gördü. Yumurtaları tek tek özenle alan Ali Demir ve Cebrail Kaya, kaplumbağa ve yumurtalarının zarar görmemesi için yoldan uzak güvenli bir alana yer yaparak oraya bıraktı. İki vatandaşın örnek davranışı ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.