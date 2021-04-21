Kaplarda naftalin görünce mahkemeye başvurdu

Eskişehir’de yaşadığı binanın önünde sokak kedilerini besleyen hayvansever, komşusunun kendisini tehdit ettiğini ve kedileri zehirlemek amacıyla mama ve su kaplarının içerisine naftalin koyduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden Tülin Mirza, oturduğu apartmanın kapısının önüne kediler için mama ve su koydu. İddiaya göre kedilerin orada yoğunluk oluşturmasından rahatsız olan komşuları, kedilerin arabalarını kirlettiğini gerekçe göstererek Mirza’yı tehdit etti. Tehditlere kulak asmayarak kedileri beslemeye devam eden Mirza, bir gün kapı önüne bıraktığı mama ve su kaplarının içerisine naftalin konduğunu fark etti. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancahane grubunun da desteğini alan hayvansever, kendisini tehdit eden ve kedilerin mama-su kaplarına naftalin koyarak onları zehirlemeye teşebbüs eden komşuları hakkında mahkemeye başvurdu.

“Mama ve sulara naftalin döktüler”

Tülin Mirza, oturduğu mahallede büyüdüğünü ve yıllardır gönüllü olarak kedi ve köpekleri beslediğini söyledi. Komşusunun arabalarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak kedilerini beslemesini istemediğini, ‘Kedileri al git evinde besle’ gibi sözler söylediğini belirten Mirza, “Ben bu sokakta, bu mahallede büyüdüm ve kendi sokağımın, kendi mahallemin kedilerini ve köpeklerini besliyorum. Buradan kovuyorlar, ‘Kedileri al git evinde besle’ gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Polis çağırdılar olmadı, çünkü polis bir şey yapamıyor. En sonunda mama ve sulara naftalin döktüler, mahkemelik olduk. Ben kendi çapımda gönüllü olarak 13 yıldır mahallemin kedilerini besliyorum” diye konuştu.

“Amaçları kedileri öldürmek”

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancahane grubundan yerel hayvan koruma görevlisi Nuray Rüzgâr, naftalinleri gördüğünü ve ardından polise haber verdiğini söyledi. Arkadaşı için endişeli olduğunu belirten Rüzgâr, şunları kaydetti:

“Arkadaşımı ‘mama koyma’ diye tehdit ediyorlar. Biz hayvanların da, arkadaşımın da can güvenliğinden endişeliyiz. Hepsini öldüreceklerinden korkuyoruz. Amaçları kedileri öldürmek. Naftalin, bildiğiniz gibi bir zehir. Resmen hayvanları zehirleyip öldürecekler, yok edecekler. Ben görüp arkadaşlara haber verdim, polis çağırdık. Olay yeri inceleme geldi, numuneler alıp gitti. Şu anda mahkemeden haber bekliyoruz. Naftalinleri de incelemeye aldılar, onlardan da haber bekliyoruz. Arkadaşımızın sonuna kadar arkasındayız.”

“Kimse sokaklarda hayvan yaşamayacak diyemez, deme hakkına da sahip değildir”

Hayvan koruma görevlisi Jale Tınaztepe de, “Binanın önündeki iki arabanın sahibi, karısıyla birlikte gelerek tehdit etmeye başladı. Yöneticisi geldi aynı şekilde. Aradan bir hafta, 10 gün geçti, mamalarına, sularına naftalin koyuldu. 25-30 tane kedi vardı, şimdi bu sayı 4-5 tane. Diğer şahıslar da ‘Siz benim kim olduğumuzu biliyor musunuz’ diye konuşuyor. Yöneticinin söylediği, ‘O yaşlı bir adam, akli dengesi yerinde değil, bir tane vursa öldürür, daha sonra ne olur?’ Herkes hakkını ve haddini bilecek. Tülin, hayvanlara mama veriyor. Elinden geldiğince kimsenin hakkına girmeden, laf söylemeden hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Eğer arabaları bu kadar değerliyse branda geçirebilir, kendi garajına veya özel bir garaja çekebilir ama sokaklar hayvanlarındır. Kimse sokaklarda hayvan yaşamayacak diyemez, deme hakkına da sahip değildir. 5199 sayılı Kanun’u okumalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.