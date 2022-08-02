Kapısı açık olan minibüste kapı görevi gören yolcu kamerada

Bahçelievler’de içi yolcu doluyken kapısı açık halde ilerleyen minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden ve adeta kapı görevi gören bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü yürekli ağza getirdi. İçi yolcu dolu olan minibüs kapısı açık ilerledi. Minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden vatandaşın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın adeta kapıya kendini siper ederek ilerlemesi, inenlere müsaade etmesi ve ardından tekrar kapının önünde tutunarak tehlikeli yolculuk yapması yer alıyor.