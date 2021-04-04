Kapıkule’de ‘PCR testi ibrazı mecburiyeti’ devam ediyor

Edirne’de, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yurt dışından gelenlere ‘PCR testi ibrazı mecburiyeti’ uygulaması devam ediyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda giriş yapmak isteyenlerin ‘PCR testi ibrazı zorunluluğu’ uygulaması sürdürülüyor. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de de İl Sağlık Müdürlüğü personeli, söz konusu uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.

Yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek

Ülkeye girişlerde yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği bildirilen ‘PCR testi ibraz mecburiyeti’ uygulamasına geçen yıl 30 Aralık 2020 tarihinde başlanmış ve 1 Mart 2021 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı. Daha yapılan bildirimle, söz konusu uygulamanın yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği belirtilmişti.

Komşunun PCR talebi 30 Nisan’a kadar devam ediyor

Öte yandan, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3. ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan’a girişlerde PCR testi mecburiyeti getirilmiş ve bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştu.

Ülkeye girişlerde PCR testi ibrazı mecburiyeti nedir?

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme mecburiyeti var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye’de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste 7 gün karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.