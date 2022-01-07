Kapatılan Buca Cezaevi için yıkım talimatı verildi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, sosyal medya hesabından, kapatılan ve kamuoyunda "Buca Cezaevi" olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu için yıkım talimatı verildiğini açıkladı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya, Buca’nın merkezinde kalan ve 62 yıllık tarihinin ardından kapatılan Buca Cezaevi veya diğer bir ismiyle İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun yıkımı için ihaleye çıkılma talimatı gönderildiğini bildirdi. Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 17 Mayıs 2021’de verdiği kararın ardından kapatılan söz konusu cezaevindeki son durumla ilgili bilgi verdi.

"Talimat gönderildi"

Twitter hesabından açıklama yapan AK Partili Kaya, "İzmirli hemşehrilerimizin talebi üzerine Adalet Bakanlığımız tarafından kapatılan Buca Cezaevi yıkılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İzmir İl Müdürlüğüne yıkım ihalesine çıkılması için talimat gönderildi. Hayırlı ve uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.