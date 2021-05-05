Kapanma sürecinde "Engelsiz Taksi" uygulaması

Mersin’de, pandemi sürecinde evlere kapanan engelli vatandaşların ulaşım sorunları ‘engelsiz taksi’ uygulaması ile aşılıyor.

‘Bir insanlık projesi’ sloganıyla yola çıkan Erdemli Belediyesi’nin ‘engelsiz taksi’ projesi engelli vatandaşlar için büyük kolaylıklar sağlıyor.

Pandemi sürecinde, risk altından olan fiziksel engelli vatandaşlar, Erdemli Belediyesi’ne telefon aracılığı ile bilgi veriyor. Ardından randevu zamanı belirlenen engelli vatandaşa ekipler ulaşıyor. Evlerinden alınan engelli vatandaş, il içerisinde istediği sağlık kuruluşuna veya noktaya bırakılıyor ve işlerinin bitmesinin ardından güvenle evlerine geri getiriliyor.

Pandemi sürecinde engelli vatandaşlar için toplu taşıma araçlarının daha riskli olacağını bu yüzden engelsiz taksi uygulamasını titizlikle devam ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Biz belediye olarak, kente yaşayan tüm bireylerin hizmetinde olduğu gibi engeli vatandaşlarımızındı hayatını kolaylaştırma adına ciddi gayretler sarf ediyoruz. Onların evlerinden alınıp hastaneye taşınmasına varıncaya kadar, alış verişlerinin yapılmasına kadar, onların günlük ihtiyaçlarının tamamının karşılayan bir belediye hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu işi heyecanla ve ibadet aşkıyla yapıyor. Toplumun her kesimine en kaliteli, hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi sürecinde evine kapanan engellilerimizin engellerini ’engelsiz taksi’ ile kaldırmaya gayret ediyoruz ” dedi.

5 yıldır büyük bir titizlikle sürdürülen çalışma kapanma sürecinde engelli vatandaşların hayatında büyük kolaylık sağlıyor.

Projeden memnun olduğunu ve hayatlarını kolaylaştırdığını ifade eden Fatma Uygun “ Bana ilk önce bu işlemi yapanlar geldi. Kendi numaralarını verdiler. Bizi her zaman arayabilirsiniz dediler. Hastane veya ne işiniz varsa götürürüz. Ben ondan dolayı 4-5 sendir öyle yapıyorum. Arıyorum, beni geliyorlar istediğim yere götürüyorlar. Hastanede işim varsa onları yapıyorum. Ondan sonra evime bırakıyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu.

Projeden duyduğu memnuniyetini ifade eden Tayhan Gönültaş ise “Ben yüzde 98 engelli bir durumdayım. Erdemli Belediyesi’nin çıkarmış olduğu ‘Engelsiz taksi’ sayesinde, işlerimizi kolaylıkla hallediyoruz ”diye konuştu.

Engelli vatandaşlar, Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ya da belediye çağrı merkezine ulaşarak uygulamadan faydalanabiliyor.