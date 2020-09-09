Kapalı saha, spor hariç her şey için kullanılıyor
EDİRNE’DE, 3 YIL ÖNCE HER ŞEYİYLE YENİLENEN KAPALI HALI, SPOR FAALİYETLERİ DIŞINDA KULLANILINCA ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ. KARAAĞAÇ ARDA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ZATİ ÇERKEZ, SAHANIN BRANDALARININ ÇALINDIĞINI, IŞIK SİSTEMİNİN TAHRİBATA UĞRADIĞINI VE SAHA ZEMİNİN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Edirne’de 3 yıl önce her şeyiyle yenilenen kapalı halı saha, spor faaliyetleri dışında kullanılınca adeta çöplüğe döndü. Karaağaç Arda Spor Kulübü As Başkanı Zati Çerkez, sahanın brandalarının çalındığını, ışık sisteminin tahribata uğradığını ve saha zemininin kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
4 Ekim 2017 tarihinde, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı ‘Karaağaç Mahallesi’ndeki Kapalı Stat’ haberinin ardından harekete geçen yetkililer, o dönemde kapalı sahanın tüm brandalarını, ışık sistemini ve zeminini yenileyerek, özellikle Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan gençlerin kullanımına sunmuştu. Ancak aradan geçen 3 yılda, Karaağaç Bölge Ortaokulunun içerisinde yer alan kapalı stat, spor aktiviteleri hariç her türlü faaliyette kullanılırken, içerisine motorlu araçlar girilmesi, brandalarının yeniden çalınması ve kesilmesi, ayrıca ışık sisteminin tahribata uğramasının ardından bir kez daha adeta çöplüğe döndü.
“Valimizden sahamıza sahip çıkmasını istiyoruz”
Karaağaç Arda Spor Kulübü As Başkanı Zati Çerkez, “Karaağaç Yatılı İlköğretim Okulunun içerisinde bulunan kapalı halı sahamız kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir kez daha talan edildi. 3 yıl önce bakımsızlığı nedeniyle sizin aracılığınız ile haber yapmış ve stat komple yenilenmişti. Maalesef aradan geçen sürede hem kamera sisteminin olmaması hem de başında resmi bir sorumlu olmaması nedeniyle, yeniden talan edilmiş durumda. Bizler Karaağaç Arda Spor Kulübü Yönetimi olarak Sayın Valimiz Ekrem Canalp’den Karaağaç gençleri adına, bu sahaya sahip çıkmasını ve gereken tedbirlerin alınmasını istirham ediyoruz” dedi.
Çerkez, “Okul idaresi ile defaten görüşmelerimiz oldu. Okul idaresi ile yaptığımız görüşmede mevcut şartlarda halı sahanın korunması için birçok başvuru yapıldığını henüz bir olumlu gelişmeler olmadığını bildirdiler. Bu şekilde başı boş kaldığı sürece, bu saha bir çok olumsuzluklara gebe olmaya devam edecek. Adeta içkicilerin meskeni haline geldi. Bu duruma çok üzülüyoruz” diye konuştu.
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