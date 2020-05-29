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Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE CUMA NAMAZI ŞEHİR STADYUMUNDA YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN KATILIMI İLE KILINDI.

Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE CUMA NAMAZI ŞEHİR STADYUMUNDA YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN KATILIMI İLE KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:44
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Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı

Tokat’ın Turhal ilçesinde cuma namazı kapalı Pazar yerinde, Niksar ilçesinde ise şehir stadyumunda vatandaşın yoğun katılımıyla kılındı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden sonra ilk cuma yurt genelinde kılındı. Tokat’ta, normalleşme planları kapsamında kılınan cuma namazına cami cemaati yoğun ilgi gösterdi. Tarihi Ali Paşa caminde namaz öncesinde kurban kesildi. Öğle saatlerinde ise seccadeyesini alarak camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları nedeniyle cami avlusuna sığmadı. Bazı vatandaşlar cami çevresindeki yeşil alanlar bazı vatandaşlar ise cami duvarı ve müftülük binası yanında namaz kıldı. Cami önlerinde görev yapan polis ekipleri maskesiz camiye gelenleri uyardı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cuma namazında cami imamı İl Müftülüğü girişindeki alandan hutbesini okudu.

Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı

Tokat’ın Turhal ilçesinde cuma namazı belirlenen camilerin yanı sıra 7 bin 900 metre kare kapalı alanı olan Pazar yerinde kılındı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kapalı Pazar yerine sığmayanlar dışarı taştı. Niksar ilçesinde ise belirlenen camilerin yanı sıra cuma namazı şehir stadyumunda kılındı. Yaklaşık bin kişinin sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kıldığı cuma namazı havadan görüntülendi. Yeşilyurt ilçesinde de cuma namazı pazar yerinde açık havada kılındı.

Uyarılara rağmen cami şadırvanında abdest aldılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgın tedbirleri kapsamında ‘camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek’ şeklinde yapılan uyarıları dikkate almayanlar oldu. Ali Paşa cami şadırvanında abdest alan vatandaşların bazıları uygulamadan haberi olmadığını ileri sürdü.

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