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Kapalı Maraş’ın Anexartessia Caddesi’ne yeni kapı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılım süreci devam eden Kapalı Maraş’ta Anexartessia Caddesi için yeni kapı açıldı.

Genel 13.10.2021, 17:29
Kapalı Maraş’ın Anexartessia Caddesi’ne yeni kapı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılım süreci devam eden Kapalı Maraş’ta Anexartessia Caddesi için yeni kapı açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından 2020’de kademeli olarak açılmaya başlayan Kapalı Maraş’ta çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl alınan kararla dikenli tellerin yıkılarak bir bölümünün sivil halkın ziyaretine açıldığı Kapalı Maraş’ta, Anexartessia Caddesi bölgesi için yeni kapı açıldı. Bölgedeki 47 yıllık teller kaldırılırken, Kapalı Maraş sınırı içerisindeki Anexartessia Caddesi ile Polat Paşa Bulvarı, İlker Karter Caddesi’ni ayıran bariyerler kaldırılmış oldu. Gazi Mağusa Belediyesine bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Açılan bölgeye şu anda sivil geçişlerin olmayacağı belirtilirken, Anexartessia Caddesi’ne açılan yeni kapıya kontrol noktası kurulacak ve geçişler polis kontrolünde olacak.

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