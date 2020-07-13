Kapağı açtığında şoke oldu: Su patlağı sonrası tuhafiye malzemeleri suya gömüldü
TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE SU PATLAĞI NEDENİYLE BODRUM KATINDAKİ DEPOYU SU BASTI. TUHAFİYE MALZEMELERİ SUYA GÖMÜLEN ESNAF, YAKLAŞIK 30 BİN LİRA ZARARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı. Tuhafiye malzemeleri suya gömülen esnaf, yaklaşık 30 bin lira zarara uğradığını söyledi.
Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde su patlağı nedeniyle tuhafiyeci Muzaffer Arabacı’nın bodrum katta bulunan deposunu su bastı. Su altında kalan tuhafiye malzemeleri kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Muzaffer Arabacı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti. Haber verilmesi üzerine belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.
2 saat sonra çile bitti
Su patlağı, 2 saatlik çalışmanın ardından tamir edildi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten cadde esnafından Zeki Atasoy ve Muzaffer Arabacı, TESKİ ekiplerine saatler süren çabaları nedeniyle teşekkür etti.
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