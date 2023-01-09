Kapadokya’yı ‘sis’ esir aldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler, peribacalarını yoğun sis nedeniyle görmekte zorlandı.

Peribacaları, vadileri ve eşsiz manzaraları turistlerin ilgisine sunan Kapadokya’da sis sabahın erken saatlerinde etkili oldu. Kapadokya’nın olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden Kapadokya bölgesinde ki büyülü manzaranın tadını çıkaran turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapadokya’yı gezmeye gelen Japon turist Tetsuro Tsukamoto, "Kapadokya’yı harika buldum. Sabah saatlerinde bembeyaz görüntü ile karşılaştık. Bu manzara beni çok mutlu etti” dedi. Sosyal medyada üzerinden sürekli canlı yayın yaparak Kapadokya’yı tanıttığını söyleyen Japon turist Tomoe Nagami ise "Kapadokya sis ve karlar altında idi ama ben fevkalade buldum. Kapadokya’nın harika güzelliklerini arkadaşlarıma ve çevreme anlatacağım” dedi.

Nevşehir genelinde sis nedeniyle yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sıcak hava balon uçuşları da üç gündür yapılamıyor. Yoğun sis nedeniyle dün akşam saatlerinde yapılacak olan 20.55 ve 21.40 Nevşehir-İstanbul uçak seferleri de iptal edildi. Bu sabah saatlerinde de İstanbul’daki yoğun sis nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferide 1 buçuk saat rötarlı yapıldı.

Misafirlerine 4 mevsim ayrı güzellik sunan sis de kaybolan peribacaları havadan dron ile görüntülendi.