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Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Genel 16.01.2021, 13:09
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya’da dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde peribacalarının karlarla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.
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|17
|28
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|17
|27
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|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
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|17
|16
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|17
|16
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|17
|13
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|17
|9
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|3
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|P
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|17
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|17
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|7. Southampton
|17
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|17
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|18
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|17. Brighton
|18
|14
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|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
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|14. Valencia
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|15. Eibar
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|16. Deportivo Alaves
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|18
|17. Real Valladolid
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