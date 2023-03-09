Kapadokya’yı 11 bin 761 kişi kuş bakışı izledi

Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balon turlarına 2023 yılının şubat ayında 11 bin 761 yerli ve yabancı turist katılarak, bölgenin eşsiz güzelliklerini havadan izledi.

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya, 2023 yılının turizm sezonuna hızlı giriş yaptı. Kapadokya’da her sabah güneşin doğuşuyla sepetlerine turist alarak göğe yükselen sıcak hava balonlarına geçen ay 11 bin 761 turist katıldı. Peribacalarının oluşturduğu eşsiz manzarayı bindikleri balonlarla havadan izleyen turistler, Kapadokya’nın doğal manzarasına hayran kaldı.

Geçen yıl Şubat ayında 16 bin 305 kişinin katıldığı balon turlarına 2021 yılının Şubat ayında ise 11 bin 265 turist katılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, geçen ay balonlar olumsuz hava şartlarından dolayı 8 gün uçuş yapabildi.